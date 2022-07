Anupama शो से रातों-रात निकाले गए 'समर' यानी पारस कलनावत , जानिए क्यों और क्या हुआ?

Entertainment

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 27 जुलाई। स्टार टीवी की सबसे लोकप्रिय शो 'अनुपमा' का रोमांच चरम पर है। शो में आने वाले न्यू Turns और Twist लोगों को काफी भा रहे हैं। शो टीआरपी के लिस्ट में अव्वल बना हुआ है तो वहीं अब इस कार्यक्रम के फैंस को तगड़ा झटका लगने वाला है क्योंकि शो के अहम किरदार और अनुपमा के बेहद लाडले बेटे 'समर' का किरदार निभाने वाले एक्टर पारस कलनावत को मेकर्स ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। खबर है कि पारस ने बिना मेकर्स को बताए 'झलक दिखला जा 10 ' शो को यस बोल दिया है, जिससे नाराज होकर शो वालों ने रातों-रात पारस को टाटा-bye bye कर दिया।

English summary

Anupamaa's Paras Kalnawat who is known for playing the role of Samar was terminated from Anupama show overnight, know why and what happened?