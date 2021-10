Entertainment

मुंबई, 21 अक्‍टूबर। बॉलीवुड एक्‍टर शाहरुख खान को गुरुवार दोपहर मुंबई की आर्थर रोड जेल में ड्रग केस में बंद अपने बेटे आर्यन से मिलने पहुंचे। एक वीडियो में दिखाया गया कि कई कैमरामैन उनका पीछा कर रहे हैं, फुटेज के लिए उनका पीछा कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद, स्वरा भास्कर और पूजा भट्ट ने अब इससे दुखी होकर आलोचना की है।

बता दें जेल में शाहरुख ने अपने बेटे आर्यन खान से मुलाकात की। आर्यन 3 अक्टूबर से जेल में है, जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने उसे एक क्रूज जहाज पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था।

स्‍वरा भाष्‍कर ने लिखी ये पोस्‍ट

शाहरुख खान को अपना समर्थन देते हुए, स्वरा ने लिखा, "शाहरुख खान अनुग्रह और सभ्य आचरण का एक उदाहरण है। मेरे लिए, वह एक विचार के रूप में भारत के सर्वोत्तम गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए प्रेरणा हैं। उन्हें और गौरी को प्यार, ताकत और मेरी सारी दुआएं भेजना!"

सोनू सूद ने लिखा-किसी की भावनाओं के पीछे कैमरा लेकर दौड़ने से पहले याद रखना...

शाहरुख खान या आर्यन खान का नाम लिए बिना, सोनू सूद ने हिंदी में लिखा, किसी की भावनाओं के पीछे कैमरा लेकर दौड़ने से पहले याद रखना। ईश्वर का कैमरा आप पर फ़ोकस लगाए बैठा है। क्योंकि हर ख़बर.. ख़बर नहीं होती। मुश्किलों के बावजूद फैंस से मिलना नहीं भूले शाहरुख खान, वायरल हो रहा है ये दिल जीतने वाला VIDEO

पूजा भट्ट ने लिखी ये पोस्‍ट

पूजा भट्ट ने आर्थर रोड जेल के बाहर शाहरुख का एक वीडियो साझा किया और ट्वीट किया "प्रेस के प्रिय सदस्य। मुझे पता है कि समय पहले से कहीं अधिक कठिन है और आप पर अपने संबंधित मीडियाहाउस से एक बाइट हथियाने का अत्यधिक दबाव है, भले ही इसका मतलब आपके अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा से समझौता करना हो, लेकिन आप अपने बच्चों को इस पैक जैसे व्यवहार की व्याख्या कैसे करेंगे? दुखद।"

शाहरुख के फैंस भी हुए दुखी

सेलिब्रेटीज के ट्वीट के जवाब में, शाहरुख खान के कई प्रशंसकों ने भी प्रतिक्रिया दी। एक फैन ने लिखा, 'पपराजी की इस बेहूदा हाथापाई के दौरान भी शाहरुख @iamsrk की शिद्दत को देखिए। क्या बहादुर सज्जन है, यह आदमी - इस दिल टूटने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। " एक अन्य ने टिप्पणी की, "मुझे आश्चर्य है कि कैसे वह बिना हड़बड़ी के, पूर्ण नियंत्रण में रहते हुए वाहन में प्रवेश कर गया।"

