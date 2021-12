Entertainment

oi-Bhavna Pandey

मुंबई, 15 दिसंबर। बॉलीवुड एक्‍टटर सैफ अली खान की एक्‍ट्रेस बेटी सारा अली खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्‍मों के प्रेमोशन में काफी बिजी हैं। जल्‍द ही सारा अली खान विक्‍की कौशल के साथ एक फिल्‍म में नजर आने वाली हैं। विक्‍की कौशल के साथ काम करके सारा अली खान बेहद खुश हैं। सारा ने खुलासा किया कि कैटरीना के नए नवेले दूल्‍हें विक्‍की कौशल के साथ काम करने के लिए वो कितनी खुश हैं।

English summary

Sara Ali Khan was impressed by Vicky Kaushal, said it was for me to work with him.