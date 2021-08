Saif Ali -Amrita Singh divorce: सैफ-अमृता के तलाक पर बोलीं बेटी सारा, कहा- 'जब रिश्ता दर्द बन जाए तो...'

Entertainment

नई दिल्ली, 05 अगस्त। बॉलीवुड की दिलकश अदाकारा सारा खान जितनी सुंदर ऊपर से हैं, उतनी ही खूबसूरत वो अंदर से भी हैं, क्योंकि वो अपनी हर बात काफी बेबाकी से और स्पष्ट रूप से रखती हैं। उनके दिल में जो होता है, वो ही उनके जुबान पर भी होता है। इसका जीता-जागता उदाहरण है 'वूट के शो फीट अप विद द स्टार्स ' शो, जिसके सीजन 3 एपीसोड से वो जुड़ी हैं और इस दौरान वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में खुलकर बातें करती नजर आएंगी।

Sara Ali Khan disclosed her equation with her parents and how she dealt with their divorce. Sara said, It’s very simple. Here read her full statement.