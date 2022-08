'पुष्पा 2' में श्रीवल्ली' के रोल में दिखेगी रश्मिका मंदाका, फैंस बोले- इस किरदार को मजबूत और प्रभावशाली बनाए

Entertainment

oi-Bhavna Pandey

मुंबई, 24 अगस्‍त: पुष्पा: द राइज दर्शकों को इतनी पसंद आई थी कि दर्शक इस फिल्‍म की सीकवेंस का इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब जल्‍द ही साउथ फिल्‍मों के दर्शकों का इंतजार खत्‍म हो जाएगा क्‍योंकि एक्‍ट्रेस रश्मिका मंदाना और एक्टर अल्लू अर्जुन ने सोमवार पुष्‍पा 2 की शूटिंग मुहूर्त की पूजा की। जिसके बाद निर्देशक पुष्पा: द रूल (पुष्पा 2) की शूटिंग शुरू कर चुके हैं।

पुष्‍पा द रादज में अल्‍लू अर्जुन दर्शकों को खूब पसंद आए थे वहीं रश्मिका मंदाना श्रीवल्‍ली के किरदार में लोगों को जमकर इंप्रेस किया था। रश्मिका मंदाना ने पुष्‍पा 2 की शूटिंग की शुरूआत की पूजा की फोटो शेयर की जिसके बाद पूजा समारोह की तस्वीरें इंटरनेट जमकर वायरल हो रही है, दर्शकों ने जल्द ही सिनेमाघरों में फिल्म देखने के लिए उत्सुकता व्यक्त की।

फिल्‍म में अल्लू अर्जुन पुष्पा राज की भूमिका में फिर से दिखाई देंगे। फिल्‍म प्रोडक्‍शन हाउस ने पुष्‍पा 2 के बारे में अपडेट दिया है। जिसके बाद फैंस उम्‍मीद जताई कि इस बार रश्मिका मंदाना का श्रीवल्‍ली किरदार और मजबूत करना चाहिए । रश्मि मंदाना ने भी फैंस के कमेंट पर रिएक्‍शन देते हुए लिखा मैं भी उम्मीद करती हूं कि ऐसा हो, देखते हैं, चलो ये तो समय ही बता पाएगा, जब फिल्म रिलीज होगी।

पुष्पा: द राइज़, सुकुमार द्वारा निर्देशित एक एक्शन एंटरटेनर है, जो 17 दिसंबर, 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी जिसने बॉक्‍स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। वहीं पुष्‍पा 2 के बारे में कुछ महीनों पहले कहा जा रहा था कि रश्मिका मंदाना का किरदार 'श्रीवल्ली' फिल्म में खत्म हो जाएगी। लेकिन मेकर्स ने फैंस की इन बातों पर रिएक्‍शन दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। हालांकि फिल्‍म की स्‍टोरी लाइन के बारे में आगे कुछ भी कहने से फिल्‍म निर्माताओं ने फिलहाल इंकार कर दिया है।

English summary

Rashmika Mandaka will be seen in the role of Srivalli in 'Pushpa 2', fans said - make this character strong and influential