'Gehraiyaan'के ट्रेलर पर अब रणवीर सिंह ने दी प्रतिक्रिया, कहा-'काफी सेक्सी है...'

मुंबई, 21 जनवरी। बॉलीवुड की 'मस्तानी' गर्ल यानी कि दीपिका पादुकोण इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'गहराइयां' को लेकर खासी चर्चित हैं। फिल्म में उनका बोल्ड अवतार है, जिसकी झलक फिल्म के टीजर में बखूबी दिखाई गई है। फिल्म में दीपिका के एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ इंटिमेट सींस हैं, जिसके कारण ये फिल्म अभी से ही सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है तो वहीं अब इस फिल्म के ट्रेलर पर एक्टर और दीपिका के पतिदेव रणवीर सिंह ने प्रतिक्रिया दी है।

Ranveer Singh finds Gehraiyaan trailer ‘Moody, intense’, Deepika Padukone is looking bold in this film. here is his post, please have a look.