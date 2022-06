आलिया भट्ट को छोड़ श्रद्धा कपूर संग इश्क लड़ाते नजर आए रणबीर कपूर, वायरल हुई रोमांटिक तस्वीर

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 18 जून: बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग को लेकर बिजी हैं। फिल्म में रणबीर पहली बार श्रद्धा कपूर संग स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आने वाले हैं। फिल्म की शूटिंग अभी स्पेन में चल रही है। फैंस पहली बार रणबीर और श्रद्धा को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। फिल्म से सेट से दोनों की कई तस्वीरे और वीडियोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं।

English summary

Ranbir and Shraddha will be seen together for the first time in Luv Ranjan's upcoming film. A picture from the set of the ongoing shooting in Spain is going viral.