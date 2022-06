बीच सड़क पर ब्वायफ्रेंड संग डांस करती दिखीं राखी सावंत, यूजर्स बोले- ‘ये तो मां-बेटे की जोड़ी है’

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 20 जून: बॉलीवुड इंडस्ट्री की ड्रामा क्वीन राखी सावंत वैसे तो हर वक्त ही सुर्खियों में छाई रहती हैं लेकिन आज कल राखी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर जबरदस्त सुर्खियां बटोर रहीं हैं। राखी को आय दिन ब्वॉयफ्रेंड आदिल संग स्पॉट किया जाता है। हाल ही में राखी और उनके ब्वायफ्रेंड आदिल का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें राखी बीच सड़क पर ब्वायफ्रेंड आदिल के साथ डांस करती हुईं नजर आ रहीं हैं। राखी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इसके साथ ही यूजर्स राखी को जबरदस्त तरीके से ट्रोल भी कर रहे हैं।

English summary

Rakhi sawant was recently papped with her boyfriend Adil Khan in Mumbai. In this video, Rakhi is seen dancing with boyfriend Adil on the road.