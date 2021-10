Drugs Case: आर्यन खान के सपोर्ट में उतरे राज बब्बर, कहा वो फाइटर का बेटा है, पलटकर लड़ाई करेगा

Entertainment

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली। शाहरुख खान क बेटे आर्यन खान के ड्रग्स मामले में गिरफ्तारी के बाद कई लोग उसके समर्थन में उतर रहे हैं। आर्यन खान के ड्रग्स मामले में बॉलीवुड दो गुट में बंट गया है। एक गुट है जो शाहरूख खान क बेटे आर्यन खान का सपोर्ट कर रहा है तो वहीं एक दूसरा गुट है तो किंग खान के परिवार को ट्रोल कर रहा है। ड्रग्स मामले में जेल में बंद आर्यन को सपोर्ट करने वाले में नया नाम राज बब्बर का भी जुड़़ गया है। ड्रग्स केस में शाह रुख खान के बेटे का नाम आने के बाद से जाने वाले अभिनेता और कांग्रेस नेता राज बब्बर ने भी शाह रुख खान और आर्यन खान का सपोर्ट किया है।

राज बब्बर ने किया आर्यन का सपोर्ट

बॉलीवुड अभिनेता से नेता बने राज बब्बर ने ड्रग्स मामले में आर्यन खान को सपोर्ट किया है। राज बब्बर ने सोशल मीडिया पर शाहरुख खान के बेटे का समर्थन करते हुए पोस्ट लिखा है। राज बब्बर ने लिखा कि वो आया, चीजों का सामना किया और उसमें सफलता भी हासिल की है। मैं शाहरुख खान को बहुत दिनों से जानता हूं। उनकी अच्छाईयों को जानता हूं, ये कठिनाईयां उन्हें हिला नहीं सकतीगैंय़ दुनिया उनके बेटे की मुश्किलों के जरिए सीख दे रही है। मुझे मामूल है कि वो एक योद्धा का बेटा है और वो जरूर पलटकर लड़ाई करेगा। उसके लिए मेरे दिल से दुआ है।

He came faced & achieved a conquest unparalleled. Hv known @iamsrk for long to know hardships won't deter his soul. As the world teaches his young boy thru wounds, am sure the fighter's son will definitely fight back. Blessings to the young man.