इस गंभीर बीमारी से पैर का वजन हुआ 45 किलो, फिर भी चेहरे पर मुस्कान लिए घूमती हैं Mahogany Geter

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 5 जुलाई: परेशानियों से डटकर ही जिंदगी अच्छे से जी जा सकती है। लेकिन दुनिया में कई लोग ऐसे हैं, जो मुसीबतों से डरकर हिम्मत हार जाते हैं। तो वहीं कई ऐसे लोग भी हैं, जो हंसते-खेलते इन परेशानियों का सामना करते हैं। जिंदगी में छोटी-मोटी परेशानियों से हिम्मत हार जाने वाले लोगों के लिए महोगनी गेटर एक प्रेरणा हैं। ये मॉडल सामान्य बच्चों की तरह पैदा नहीं हुई थीं। इन्हें लिंफेडीमा (Lymphedema) नामक एक जन्मजात बीमारी है। इस बीमारी की वजह से उनका बायां पैर सूज कर हद से ज्यादा मोटा हो गया है।

English summary

Mahogany Gator is an inspiration for people who lose their courage due to minor troubles in their life. The models were not born like normal babies. She have a congenital disease called Lymphedema. Due to this disease, her left leg has become swollen and thick.