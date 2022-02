'45 साल की नुसरत भरूचा से कौन करेगा शादी': KRK ने अब एक्ट्रेस से लिया पंगा, फैंस ने दिया जवाब

Entertainment

oi-Akarsh Shukla

मुंबई, 22 फरवरी। एक्टर से अब यूट्यूबर और फिल्म समीक्षक बनें केआरके यानी कमाल आर खान अक्सर अपने स्टेटमेंट को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के 'दबंग' एक्टर सलमान खान के साथ हुई कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। सलमान खान द्वारा दायर मानहानि केस का सामना कर चुके केआरके ने एक बार फिर बॉलीवुड की एक मशहूर एक्ट्रेस पर कमेंट किया है। अपने लेटेस्ट ट्वीट में केआरके ने एक्ट्रेस नुसरत भरूचा पर अपने शब्दों के बाण चलाए।

I just came to know that director Luv Ranjan has got married with Alisha Vaid not Nushrat Bharucha. It’s totally unfair. Now who will marry with 45 years old Nushrat. Not done.