'अपनी मां के सामने ही सेक्स...' जब गुस्साए आमिर खान ने करण जौहर से पूछ लिया ऐसा सवाल

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 2 अगस्त: करण जौहर के फेमस टॉक शो 'कॉफी विद करण' में फैंस अपने पसंदीदा सेलेब्स को देख रहे हैं। आलिया भट्ट, रणवीर सिंह से लेकर जाह्नवी कपूर, सारा अली खान और अनन्या पांडे तक.. दर्शक कई सेलेब्स को अब तक 'कॉफी विद करण' में देख चुके हैं। अब इस टॉक शो में आमिर खान और करीना कपूर नजर आने वाले हैं। दोनों स्टार्स की एंट्री से पहले ही बज बना हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि, प्रोमो में आमिर खान ने करण जौहर से ऐसा सवाल पूछ लिया कि सबको रोस्ट करने वाले करण की बोलती ही बंद हो गई।

English summary

In the promo of next episode of Koffee With Karan, Karan Johar, who roasts everyone, is seen roasting himself. The next guests of the show are Aamir Khan and Kareena Kapoor.