जानिए आशा पारेख ने क्यों कहा था- 'मैं बुरी औरत नहीं हूं, ख्वाहिश नहीं थी कभी घर तोड़ने की'

Entertainment

oi-Ankur Sharma

मनोरंजन डेस्क, 27 सितंबर। बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा आशा पारेख को आज भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान 'दादा साहेब फाल्के अवार्ड' देने का ऐलान हुआ है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। आपको बता दें कि ये अवार्ड दिग्गज अभिनेत्री को 30 सिंतबर को दिया जाएगा।

English summary

Ministry of Information and Broadcasting has today announced that the Dadasaheb Phalke Award for the year 2020 will be accorded to legendary actress Ms Asha Parekh. here is some interesting facts about her life, know why she is single.