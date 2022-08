KBC 14: हॉट सीट पर पहुंचे अबू सलेम को पकड़ने वाले DGP, अभिषेक को बताया अमिताभ से बेहतर अभिनेता

Entertainment

नई दिल्ली, 18 अगस्त। सोनी टीवी के लोकप्रिय शो 'कौन बनेगा करोड़पति' का 14वां सीजन इस बार भी दर्शकों को काफी मनोरंजित कर रहा है। शो में आने वाले एक से बढ़कर एक कंटेस्टेंट हर बार कुछ ऐसा कर जाते हैं, जो लोगों के दिलों को छू जाता है। इस वक्त हॉट सीट पर एक ऐसे बहादुर व्यक्ति बैठे हैं, जिनकी बातें सुनकर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी हैरान रह गए और उन्होंने खुद हाथ जोड़कर उनका अभिनंदन किया। जी हां यहां बात हो रही है नागालैंड के डीजीपी रुपिन शर्मा की।

आपको बता दें कि रूपिन से बातचीत के दौरान जब अमिताभ बच्चन ने कहा कि मेरे बेटे अभिषेक ने एक फिल्म की थीं दसवीं , वो भी कैदियों की कहानी पर आधारित थी। तो इस पर रूपिन ने कहा कि एक पिता के लिए इससे अच्छा पल नहीं हो सकता है, मैं ये कहना चाहूंगा कि अभिषेक आपसे से अच्छे एक्टर हैं, जिसे सुनकर अमिताभ बच्चन बहुत ज्यादा खुश हो गए और उन्होंने कहा कि Yes, He is a Better Actor than Me .

DGP Nagaland Rupin Sharma, who caught Abu Salem on the hot seat, told Abhishek a better actor than Amitabh Bachchan. here is video, please have a look.