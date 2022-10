KBC 14: केबीसी के 14वें सीजन को मिला दूसरा करोड़पति? जानिए कौन है वो? खेलेंगे 7.5 करोड़ वाला सवाल?

Entertainment

oi-Ankur Sharma

मनोरंजन डेस्क, 05 अक्टूबर, KBC 14: Delhi's Shashwat Goyal wins Rs 1 crore? सोनी टीवी के बहुचर्चित शो ' कौन बनेगा करोड़पति ' का रोमांच चरम स्थिति में है। शो के 14वें सीजन को दूसरा करोड़पति मिल गया है। सोनी टीवी ने अपने ऑफिशियल सोशल अकाउंट पर शो का प्रोमो आउट किया है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि दिल्ली के शाश्वत गोयल ने 1 करोड़ रू जीत लिए और वो 7.5 करोड़ के सवाल का जवाब दे रहे हैं, अब वो क्या सही उत्तर देते हैं? या फिर गेम क्विट करते हैं? इसका जवाब तो आपको 10 अक्टूबर को रात नौ बजे पता चलेगा, जब ये शो प्रसारित होगा।

English summary

KBC 14 is still people's first choice, Sony Tv new Promo out. this promo says Delhi's Shashwat Goyal wins Rs 1 crore. here is promo, please have a look.