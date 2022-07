मुझे 'सकीना' का किरदार... आलिया भट्ट के रोल को लेकर कैटरीना कैफ ने किया ये बड़ा खुलासा

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 26 जुलाई: कैटरीना कैफ बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकाराओं मे से एक है। एक्ट्रेस ने इंडस्ट्री में अपनी अलग ही पहचान बनाई है। 'अजब प्रेम की गजब कहानी', 'एक था टाइगर', 'नमस्ते लंदन' जैसी फिल्मों में अपनी अदाकारी से कैटरीना ने फैंस का दिल जीता है। अपने हालिया इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने इस बात का खुलासा किया है कि उन्हें एक बहुत ही मशहूर किरदार के रोल की पेशकश की गई थी। और ये किरदार कोई और नहीं, बल्कि 'गलीबॉय' में आलिया भट्ट का 'सकीना' का किरदार था।

English summary

In her recent interview, Katrina Kaif revealed that she was offered the role of a very famous character. And this character was none other than Alia Bhatt's 'Sakina' character in 'Gullyboy'.