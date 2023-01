'इस देश ने सिर्फ खानों से प्यार किया है', कंगना ने अब शाहरुख की पठान पर कही ऐसा बात कि हो गईं ट्रोल

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर वापसी की है। कंगना रनौत का ट्विटर नियम उल्लंघन को लेकर 2020 में अकाउंट ब्लॉक किया गया था।

Entertainment

oi-Pallavi Kumari

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत पिछले कुछ दिनों से शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान को लेकर ट्वीट कर रही हैं। शाहरुख खान की फिल्म पठान ने बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और रिलीज के केवल चार दिनों में 200 करोड़ क्लब में प्रवेश करने वाली सबसे तेज हिंदी फिल्म बनकर उभरी है। अब कंगना ने पठान फिल्म की बॉक्स ऑफिस सफलता के बारे में ट्वीट करते हुए कहा है कि देश 'खान और मुस्लिम अभिनेत्रियों' के प्रति पक्षपाती है। हाल ही में कंगना रनौत ने बॉलीवुड को चेतावनी दी थी कि पठान की सफलता में राजनीति को नहीं लाया जाना चाहिए और केवल फिल्म की सफलता का आनंद लेना चाहिए।

Very good analysis… this country has only and only loved all Khans and at times only and only Khans…And obsessed over Muslim actresses, so it’s very unfair to accuse India of hate and fascism … there is no country like Bharat 🇮🇳 in the whole world 🥰🙏 https://t.co/wGcSPMCpq4