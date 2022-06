300 करोड़ के पार पहुंची कमल हासन की फिल्म ‘विक्रम’, बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 14 जून: कमल हासन की फिल्म 'विक्रम' रोज नए-नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। फिल्म ने कई बड़ी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इतिहास रच दिया है। वहीं, अब इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आया है, जो काफी चौंकाने वाला है।

ट्रेड एनालिस्ट ने दी जानकारी

दरअसल फिल्म को लेकर ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने फिल्म के अब तक के आंकड़ों के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया है। उन्होंने आगे बताया कि विक्रम कॉलीवुड की चौथी ऐसी फिल्म है, जिसने 300 करोड़ का कलेक्शन किया है। इससे पहले 2015 में बाहुबली, 2016 में कबाली और 2017 में बाहुबली-2 ने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है।

#Vikram is the 4th Kollywood movie to do more than ₹ 300 Crs at the WW Box office..

The other 3 being..

1. #2Point0

2. #Kabali

3. #Enthiran pic.twitter.com/pnvbyKLoZd