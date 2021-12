गर्भवती हैं काजल अग्रवाल? वायरल तस्वीर में दिखा बेबी बंप

Entertainment

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 20 दिसंबर। 'सिंघम' फेम अभेनत्री काजल अग्रवाल की एक तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें उन्हें देखकर लोगों को लग रहा है कि वो गर्भवती हैं। दरअसल काजल ने अपनी क्लोज दोस्त संग कुछ तस्वीरें इंस्ट्रा पर शेयर की हैं, जिसमें वो काफी खुश और हमेशा की तरह बहुत ज्यादा सुंदर नजर आ रही हैं। लेकिन लोगों का ध्यान उनके पेट की ओर चला गया, फोटो में काजल का बेबी बंप दिख रहा है। अब ये वाकई सच में है या फिर केवल फोटो की गलती है इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि काजल या उनके पति बिजनेसमैन गौतम किचलू की ओर से कुछ कहा नहीं गया है।

English summary

Kajal Aggarwal has shared a few photos from her latest lunch outing with friends and what has caught our attention is that cute baby bump.