बोलीं जरीन खान- 'मैं कोई बंदर नहीं जो कि सलमान के पीठ पर बैठी नजर आऊं'

नई दिल्ली, 20 जनवरी। फिल्म 'वीर' के जरिए बॉलीवुड में कदम रखने वाली अभिनेत्री जरीन खान को लोग कैटरीना कैफ का क्लोन कहते हैं। हालांकि कुछ वक्त पहले जरीन ने यह कहकर लोगों को चौंका दिया था कि कैटरीना लुक की वजह से ही उनकी फिल्मी करियर ट्रैक पर नहीं आ पाया। जरीन को बॉलीवुड में लाने वाले सलमान खान हैं, उनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि सल्लू मियां के कारण ही जरीन को काम मिलता है,अब इस बारे में खुद जरीन ने चुप्पी तोड़ी है।

I dont want To Be A Monkey On Salman Khan’s Back says Zareen Khan. here is details. please have a look.