'मैं कोई जय श्री राम वाला भक्त नहीं'..कहकर फंसे सोनू निगम, भड़के लोग, जानिए पूरा मामला

Entertainment

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 19 मई। एक बार फिर से मशहूर सिंगर सोनू निगम ट्रोलिंग का शिकार हुए हैं। वजह उनका नया बयान है, दरअसल एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में सोनू निगम ने नवरात्रि पर मीट की दुकानों को बंद करने के आदेश पर नाराजगी दिखाई है और कहा है कि वो कोई भक्त नहीं है जो किसी के कहने पर जय श्रीराम बोल दें। जिस पर कुछ लोग इस कदर भड़क गए कि उन्हें ट्विटर पर #BhandSonunigam हैशटैग के साथ ट्रोल कर दिया।

देंखे कमेंट्स

Simple tricks to become cool and come in attention: 👇

• Oppose the ruling government

• Call Hindus Fac!st

• Call BJP Supporters Bhakt,

Andhbhakt

• Keep relations with Underworld#BhandSonuNigam pic.twitter.com/vrfwsWqtbA — Sarthak Bhawankar 🇮🇳 (@sarthakvb_108) May 18, 2022

* When Sonu Nigam opposed Azaan* Bhakts : Love you Sonu, you are the best, muah. *When Sonu Nigam takes a logical stand* Bhakts : #BhandSonuNigam Hence proved, BJP supporters have no stand and morals. pic.twitter.com/EG2WitSw5w — Arfaat Karim 🇮🇳 (@karim_arfaat) May 18, 2022

Oneindia की ब्रेकिंग न्यूज़ पाने के लिए . पाएं न्यूज़ अपडेट्स पूरे दिन. Allow Notifications