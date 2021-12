Exclusive: बोले मशहूर सिंगर लेस्ली लुईस- 'दोस्त बिना जिंदगी नहीं, हरिहरन तो मेरा भाई'

Entertainment

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 28 दिसंबर। 'दोस्ती बिना जिंदगी नहीं है, दोस्त हैं तो लाइफ हैं क्योंकि बिना दोस्त के जीवन कोरा है ', ये कहना हमारा नहीं बल्कि मशहूर सिंगर-संगीतकार लेस्ली लुईस का है, जिन्होंने वनइंडिया हिंदी से Exclusive फेसबुक लाइव सेशन में ये बातें कहीं। 'यारों दोस्ती बड़ी हसीन 'है.. 'परी हूं'..और 'जानम समझा करो' जैसे गीतों के जरिए लोगों के दिलों में स्पेशल जगह बनाने वाले लेस्ली ने इस लाइव सेशन में अपने और सिंगर हरिहरन के बीच की ट्यूनिंग के बारे में भी खुलकर बातें कीं।

Hariharan is my friend, No Life Without Friends, Friendship is a gift from God said singer and composer Leslee Lewis on facebook oneindia live, here is an Exclusive interviewm, please hava a look.