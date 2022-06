Happy Birthday Sonam Kapoor: मां बनने वाली हैं एक्ट्रेस, इस फिल्म के लिए घटाया था 35 किलो वजन

Entertainment

मुंबई, 9 जून: बॉलीवुड डीवा सोनम कपूर आज अपना 36वां जन्मदिन मना रहीं हैं। सोनम का ये बर्थडे काफी स्पेशल होने वाला है क्योंकि एक्ट्रेस मां बनने वाली हैं। जल्द ही एक्ट्रेस के घर किलकारियां गूंजने वाली हैं। सोनम उन बॉलीवुड सेलिब्रिटी में से हैं, जो अपने फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं। सोनम ने अपने स्टाइलिश अंदाज से फैंस का दिल जीता है। एक्ट्रेस ने कुछ फिल्मों में तो अपनी जबरदस्त अदाकारी से चार चांद लगाए, वहीं कई फ्लॉप फिल्में उनके खाते में रहीं। सोनम का फिल्मी सफर कुछ खास नहीं रहा है। एक्ट्रेस ने हमेशा से ही फिल्मों से ज्यादा अपने फैशन सेंस के लिए सुर्खियां बटोरीं। वहीं सोनम की लव लाइफ की बात करें तो एक्ट्रेस की मुलाकात 2014 में दिल्ली के बिजनेसमैन आनंद आहूजा से हुई थी। इसके बाद दोनों ने 4 साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद शादी कर ली थी। कपल जल्द ही माता-पिता बनने वाले हैं।

English summary

Today Sonam Kapoor is celebrating her 36th birthday. Social Media is filled with wishes all over. Mom to be Sonam Kapoor has filled her Instagram profile with posts from maternity diaries.