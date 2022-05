Laal Singh Chaddha trailer: धमाकेदार है आमिर खान की फिल्म का ट्रेलर, सामने आया फर्स्ट रिव्यू

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 28 मई : बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान और एक्ट्रेस करीना कपूर की अपकमिंग फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में दर्शकों के लिए खुशखबरी है। जी हां! फिल्म बहुत जल्द सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। रिलीज से पहले मेकर्स इस फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर सामने लेकर आने वाले हैं। सबसे खास बात तो ये है कि फिल्म का ट्रेलर आईपीएल फिनाले के दिन रिलीज किया जाएगा, जिसे मेकर्स पहली इनिंग्स के दौरान जारी करेंगे। फिल्म का ट्रेलर आने में सिर्फ एक दिन ही बचा है। ऐसे में फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ रही है।

#LaalSinghChaddha Trailer is MINDBLOWING! #AamirKhan Wow ! You Nailed it 🔥🔥 #KareenaKapoorKhan looking Stunning ❤️ ! #LaalSinghChaddhaTrailer will Break all Records on Social Media ✅

English summary

Aamir Khan’s Laal Singh Chaddha is one of the most awaited Hindi fimls of the year. The actor-procuder shared the release date for the film’s trailer.