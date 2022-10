Doctor G Box Office: फर्स्ट वीकेंड में 'डॉक्टर जी' ने कमाए 15 करोड़ रुपये, आयुष्मान ने जीता दर्शकों का दिल

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

Doctor G: आयुष्मान खुराना और रकुल प्रीत सिंह की फिल्म 'डॉक्टर जी' हाल ही में रिलीज हुई है। अनुभूति कश्यप के निर्देशन में बनी फिल्म अभी तक 15 करोड़ का वीकेंड कलेक्शन कर चुकी है। फिल्म के तीसरे दिन के कलेक्शन की डीटेल ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्विटर पर शेयर की है। शुक्रवार से लेकर अभी तक फिल्म के कलेक्शन का विवरण साझा करते हुए उन्होंने बताया कि फिल्म ने वीकेंड पर बढ़िया कलेक्शन किया है।

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने बताया कि फिल्म डॉक्टर जी ने रविवार को कुल 5.94 करोड़ रुपये का बिजनेस किया। उन्होंने बताया कि शनिवार को इसने 5.22 करोड़ का बिजनेस किया था और शुक्रवार को 3.87 करोड़ रुपये का कारोबार किया। तरण आदर्श ने बताया कि वीकेंड पर तो फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन इसके लिए अगली चुनौती सोमवार होने वाली है।

#DoctorG clocks a respectable weekend total... Ample growth on Day 2 and 3 gives it a strong chance... Day 4 is the decider, will give an indication of its journey ahead... Fri 3.87 cr, Sat 5.22 cr, Sun 5.94 cr. Total: ₹ 15.03 cr. #India biz. pic.twitter.com/pUDowTN02d