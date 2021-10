Entertainment

oi-Bhavna Pandey

मुंबई, 7 अक्‍टूबर। बॉलीवुड एक्‍टर शाहरुख खान इन दिनों मुसीबत में हैं क्‍योंकि उनका बेटा आर्यन एनसीबी की गिरफ्त में है। शाहरुख ने एक बार स्‍टेज पर कहा था कि अगर कभी मेरे परिवार पर कोई मुसीबत आई तो उनका दोस्‍त सलमान खान हमेशा उनके लिए खड़े रहेंगे। जिस पर सलमान ने हामी भरते हुए वादा भी किया था। सोशल मीडिया पर ये पुराना वीडियो जमकर वायरल हो रहा है।

In 2015, @iamsrk had visited galaxy when @BeingSalmanKhan was arrested for blackbuck case. Today, Salman visited Mannat during #AryanKhan case. What goes around comes around.

English summary

Shahrukh had said that if my family is in trouble, you will stand by me, did Salman keep his promise?