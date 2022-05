'बॉलीवुड मुझे ...' कहकर बुरे फंसे महेश बाबू, अब बोले- 'मैं सभी भाषाओं की इज्जत करता हूं'

Entertainment

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 11 मई। 'बॉलीवुड मुझे अफोर्ड नहीं कर सकता' बयान देकर फंसे साउथ सुपरस्टार महेश बाबू ने अब इस मामले में सफाई दी है, उनकी पीआर टीम ने उनकी ओर से एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि 'वो सिनेमा और अपने काम से प्यार करते हैं और सभी भाषाओं की इज्जत भी करते हैं, वो तेलुगू सिनेमा से काफी खुश हैं। वो चाहते हैं कि तेलुगू फिल्में देश भर में अच्छा प्रदर्शन करें। मैं महसूस करता हूं, जब हम अपने यहां अच्छा कर रहे हैं तो अपने उद्योग को पीछे छोड़कर दूसरे उद्योग में क्यों जाएं? मुझे बहुत खुशी है कि हमारी फिल्में उत्तर भारत में भी पसंद की जा रही हैं। हमारी फिल्में अखिल भारतीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, इसे देखकर बेहद खुशी होती है, मेरा सपना पूरा हो रहा है।'

English summary

After Trolling, Now Mahesh Babu said- 'I respect all languages, I love Films' . earlier He Told Bollywood can’t afford me.” And he was well aware that he was making this statement at the risk of sounding arrogant.