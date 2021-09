कब होगी श्रद्धा कपूर की शादी, भाई ने दिया ऐसा जवाब कि उठने लगे हैं सवाल, जानिए किसे कर रही हैं डेट

Entertainment

oi-Ankur Singh

मुंबई, 02 सितंबर। फिल्म अभिनेत्री श्रद्धा कपूर जल्द ही शादी के बंधन में बंध सकती हैं। वह अपने ब्वॉयफ्रैंड रोहन श्रेष्ठ जोकि सेलेब्रिटी फोटोग्राफर हैं उनसे शादी कर सकती हैं। हालांकि खुद श्रद्धा कपूर ने इस बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा है और आधिकारिक तौर पर उन्होंने अपने रिलेशनशिप को लेकर भी कुछ नहीं कहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर पर तमाम रिपोर्ट्स की मानें तो श्रद्धा कपूर जल्द ही रोहन श्रेष्ठ के साथ सात फेरे लेने वाली हैं। दरअसल श्रद्धा कपूर के भाई प्रियांक शर्मा से भी हाल ही में इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने रूख से श्रद्धा की शादी को लेकर चल रही खबरों को और हवा मिली है।

