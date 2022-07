खेसारी लाल यादव का 'ब्रांडेड लईका' हुआ रिलीज, शर्टलेस होकर पूजा संग किया रोमांस

Bhojpuri

मुंबई, 3 जुलाई: भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव अकसर सुर्खियों में बने रहते हैं। एक्टर की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। हाल ही में एक्टर का नया गाना ब्रांडेड लईका रिलीज हुआ है, जिसने इंटरनेट पर धमाल मचा रखा है। फैंस के बीच खेसारी लाल के इस गाने को लेकर खूब क्रेज देखने को मिल रहा है। गाने में एक्टर का जबरदस्त अंदाज भी देखा जा सकता है।

इस एक्ट्रेस संग आए नजर

हाल ही में रिलीज हुआ खेसारी लाल यादव का नया गाना 'ब्रांडेज लईका' सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है। फैंस को गाने में एक्टर का अंदाज बेहद पसंद आ रहा है। इस गाने में एक्टर के साथ अभिनेत्री पूजा नजर आ रही हैं। दोनों के बीच जबरदस्त कैमिस्ट्री देखने को मिल रही है। खेसारी लाल के इस गाने की सिंगर शिवानी सिंह हैं। जेपी तिवारी ने सॉन्ग को म्यूजिक दिया है और पंकज बसुधारी और अखिलेश कश्यप ने गाने के बोल लिखे हैं। अब तक गाने को 6 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और 90 लाख से ज्यादा लोगों ने गाना लाइक किया है।

एक बार फिर जीता फैंस का दिल

खेसारी लाल यादव के गाने पर फैंस के उमड़ते प्यार को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे एक बार फिर फैंस का दिल जीतने में कामयाब रहे हैं। एक्टर का अंदाज गाने में बेहतरीन है। इसके साथ ही खेसारी लाल यादव के डांस स्टेप भी लोगों को दीवाना बना रहे हैं।

इस गाने ने मचाया गदर

बताते चलें कि खेसारी लाल यादव की पॉपुलैरिटी इतनी तगड़ी है कि लगभग हर हफ्ते ही एक्टर का नया गाना रिलीज होता है। हर वीडियो में खेसारी लाल नए अंदाज में नजर आते हैं। बीते दिनों खेसारी लाल यादव का नया गाना रिलीज हुआ था, जिसका नाम था- उनके दिल में। गाने को कुछ ही दिनों में 70 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। वीडियो में खेसारी लाल यादव टूटी आशिक के रूप में नजर आ रहे हैं। इसका कारण ये है कि उनकी गर्लफ्रेंड एक्ट्रेस बनने के बाद बिजी हो जाती है और उन्हें समय नहीं दे पाती। आखिर में वे देख लेते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड उन्हें धोखा दे रही है। खेसारी का ये गाना लोगों को बेहद पसंद आ रहा है।

Recently Bhojpuri actor Khesari Lal Yadav's new song branded Laika has been released, which has rocked the internet. There is a lot of craze among the fans regarding this song of Khesari Lal. The tremendous style of the actor can also be seen in the song.