कभी 120 रुपये के लिए होटल में करना पड़ा था ऐसा काम, आज करोड़ों में खेलती हैं भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा

Bhojpuri

oi-Kusum Bhatt

बिहार, 28 जुलाई: भोजपुरी अदाकारा मोनालिसा की अच्छी-खासी फैन फॉलोइंग है। एक्ट्रेस अपनी अदाओं से फैंस के दिलों पर वार करने से नहीं चूकतीं। मोनालिसा खूबसूरती के मामले में बॉलीवुड की अभिनेत्रियों को भी मात देती हैं। सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस काफी एक्टिव रहती हैं और फैंस के साथ अपनी जिंदगी से जुड़े अपडेट्स भी शेयर करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं आज इंडस्ट्री में अच्छा-खासा मुकाम हासिल करने वाली मोनालिसा एक वक्त पर होटल में भी काम कर चुकी हैं। एक्ट्रेस के परिवार की हालत कुछ इस कदर बिगड़ गई थी कि उन्हें फैमिली को सपोर्ट करने के लिए ये काम करना पड़ गया था। इतना ही नहीं, इस काम के लिए मोनालिसा को सिर्फ 120 रुपये मिलते थे।

English summary

Bhojpuri actress Monalisa has achieved a lot on the basis of her talent and beauty. But do you know that Monalisa has also worked in a hotel for only 120 rupees. At that time the condition of actress's family was very bad.