एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए अनुष्का-विराट, लड़खड़ाती दिखीं एक्ट्रेस तो नेटिजन्स बोले- 'शराबी'

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 2 अगस्त: अनुष्का शर्मा और विराट कोली इंडस्ट्री के पावर कपल्स में शुमार हैं। फैंस दोनों की एक झलक के लिए बेताब रहते हैं। हाल ही में कपल को एयरपोर्ट पर साथ में स्पॉट किया गया। दरअसल, कपल लंदन में अपनी छुट्टियां बिताने गया था। ऐसे में वापसी के वक्त दोनों एयरपोर्ट पर साथ दिखे। इस दौरान अनुष्का विराट के बगल में लड़खड़ाती दिखीं। हालांकि समय रहते विराट ने उन्हें संभाल लिया। लेकिन एक्ट्रेस का चेहरा और उनके हाव-भाव को देखकर यूजर्स ने उन्हें ट्रोल कर डाला। नेटिजन्स ने तो एक्ट्रेस को शराबी तक बता डाला।

English summary

Anushka and Virat, who returned from a holiday from London, were recently spotted at airport. During this, Anushka Sharma and virat kohli were spotted at the airport netizens called actress a drunken.