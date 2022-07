'Darlings' का टीजर आउट, इस दिन खुलेगा आलिया भट्ट के खतरनाक खेल का राज

Entertainment

मुंबई, 5 जुलाई: बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट की अपकमिंग फिल्म 'डार्लिंग्स' का टीजर आउट हो चुका है। इस फिल्म की खास बात ये है कि 'डार्लिंग्स' से आलिया पहली बार बतौर प्रोड्यूसर इंडस्ट्री में काम करने वाली हैं। फिल्म में आलिया खुद मेन रोल में नजर आने वाली हैं। फिल्म में एक्ट्रेस के साथ शेफाली शाह, विजय वर्मा और साउथ एक्टर रोशन मैथ्यू नजर आने वाले हैं।

The teaser of Alia Bhatt's upcoming film 'Darlings' is out. Alia is going to debut as a producer for the first time from 'Darlings'. Alia herself is in the lead role. Apart from her Shefali Shah, Vijay Varma and South actor Roshan Mathew are going to be seen with the actress in the film.