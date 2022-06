इस दिन रिलीज होगी अक्षय कुमार की फिल्म 'रामसेतु', फिल्म मेकर्स ने लोगों को दिया ये सरप्राइज

Entertainment

oi-Purnima Acharya

मुंबई, 18 जूनः बॉलीवुड एक्टर अक्षयकुमार पिछले कुछ समय से लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। फिल्म 'बच्चन पांडे' और 'सम्राट पृथ्वीराज' के बुरी तरह से फ्लॉप होने के बाद अब अक्षय कुमार पर हिट फिल्म देने का दबाव काफी बढ़ गया है। लगातार 2 फ्लॉप फिल्में देने के बाद अब अक्षय कुमार की तीसरी फिल्म को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं। खबर थी कि अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म 'रामसेतु' ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जाएगी, लेकिन अब फिल्म मेकर्स ने दर्शकों को सरप्राइज देते हुए इस फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज करने की घोषणा की है।

बड़े पर्दे पर अक्षय कुमार मचाएंगे धमाल

जानकारी के अनुसार पहले मेकर्स ये सोच रहे थे कि अक्षय कुमार की लगातार 2 फिल्में फ्लॉप होने के बाद उनकी अपकमिंग फिल्म 'रामसेतु' को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ही रिलीज करना चाहिए। लेकिन बाद में मेकर्स ने अपने प्लान में बदलाव करते हुए इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज करने का ऐलान किया है। फिलहाल इस फिल्म का नाम 'रामसेतु' ही रखा गया है लेकिन खबर है कि इस फिल्म के नाम में भी बदलाव किया जा सकता है। इस बारे में ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट करके फैंस को जानकारी दी है। तरण आदर्श ने अपने ट्वीट में लिखा है- 'रामसेतु' सिनेमाघरों में रिलीज होगी, ओटीटी पर नहीं। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म रामसेतु थिएटर्स में रिलीज होगी, न कि किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जैसा कि अभी तक सोशल मीडिया पर कयास लगाया जा रहा था। 'रामसेतु' दिवाली 2022 सिनेमाघरों में सेलिब्रेट करेगी, जैसा कि वादा किया गया था। प्रोड्यूसर विक्रम मल्होत्रा ने साफ कह दिया है।

'RAM SETU': IN CINEMAS, *NOT* OTT... #RamSetu - starring #AkshayKumar - will release in *cinemas*, NOT on any digital platform, as speculated on social media... “#RamSetu will celebrate #Diwali 2022 in theatres, as committed," producer #VikramMalhotra sets the record straight. pic.twitter.com/YbI6IvkPJb