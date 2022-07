अदनान सामी की कार्बन कॉपी हैं उनके बेटे अजान सामी, फोटोज देखकर होगी हैरानी

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 1 जुलाई: अदनान सामी का ट्रांसफॉर्मेशन देखकर सबको हैरानी होती है। एक्टर की फैट टू फिट जर्नी वाकई में चौंकाने वाली है। हाल ही में अदनान की लेटेस्ट फोटोज ने सबका ध्यान आकर्षित किया। इन फोटोज में अदनान अपनी पत्नी और बेटी के साथ नजर आए। सिंगर के परिवार में उनकी पत्नी और बेटी के अलावा उनका एक बेटा भी है, जो पाकिस्तान में रहता है। अदनान के ट्रांसफॉर्मेशन के बाद फैंस उनके बेटे को एक्टर की कार्बन कॉपी बुलाते हैं। ऐसे में आप भी देखिये अदनान के हैंडसम बेटे की तस्वीरें...

English summary

Famous singer Adnan Sami recently shared his latest picture. His wife and daughter were seen in these pictures. Apart from them, Adnan also has a son, who lives in Pakistan.