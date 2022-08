'Mrs Falani' में 9 किरदारों में नजर आएंगी स्वरा भास्कर, निभाएंगी 35 से 45 साल की महिला का रोल

Entertainment

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 17 अगस्त। अपने बेबाक बयानों के लिए मशहूर बिंदास स्वरा भास्कर की पहचान लीड से हटकर रोल करने वाली अभिनेत्रियों की रही है। पर्दे पर चुनौतीपूर्ण रोल्स निभाकर लोगों के दिलों में खास जगह बनाने वाली एक्ट्रेस स्वरा बहुत जल्द पर्दे पर आपको एक अनोखे अंदाज में नजर आने वाली हैं, दरअसल उन्होंने '3 एरोज प्रॉडक्शंस' की फिल्म 'मिसेस फलानी ' साइन की है, जिसमें वो 9 अलग-अलग किरदारों में नजर आएंगी।

SO EXCITED to play title part in #Mrs .Falani, produced by Three Arrows & Sita Films. 🥳 Congratulations director Duo @mannishkishore @madhukarwriter & Producer @himanshudang @agrawalsofia @seetafilms @threearrowsproduction.ltd & Writer @shwetaruby Cannot wait! Let’s get it! 💛 pic.twitter.com/wJeSFAuOhG

English summary

3 Arrows Productions' Inaugurated its Mumbai Office and Announced Their First Film With Swara Bhasker As Lead.Swara Bhaskar to play 9 different roles in This Film.