अपने नौनिहालों का रखें ध्यान, क्योंकि Chhattisgarh में सक्रिय है बच्चा चोर गिरोह, जानिए पूरा मामला

Durg

oi-Manendra Patel

दुर्ग,29 सितम्बर। छत्तीसगढ़ में अन्तर्राज्यीय बच्चा चोर गिरोह सक्रिय है। दुर्ग जिले के खुर्सीपार पुलिस ने शहर में बच्चा चोरी करने वाले पांच लोगों को पकड़ा है। ये सभी मप्र के शहडोल के रहने वाले हैं। मंगलवार को भी इस गिरोह ने बच्चा चोरी करने का प्रयास किया लेकिन 6 आरोपियों को आम नागरिकों की मदद से पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं दो आरोपी फरार हैं।

English summary

Take care of your children, because the interstate child thief gang is active in Chhattisgarh, know the whole matter