कांकेर : मेंढकी नदी में छलांग लगाकर बीएसएफ जवानों ने बचाई युवक की जिन्दगी, ग्रामीण हुए मुरीद

कांकेर, 12 जुलाई। छत्तीसगढ़ में बीएसएफ(सीमा सुरक्षा बल) की स्थापना नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्यों की सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई। जिसका रीजनल हेडक्वार्टर भिलाई के रिसाली में बनाया गया है। लेकिन बीएसएफ के जवान इससे ऊपर उठकर सामाजिक सरोकार को भी पूरा कर रहें हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में अंतागढ़-कोयलीबेड़ा मार्ग के बीच मेंढ़की नदी में एक डूबते व्यक्ति की जान बचाकर सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने ग्रामीणों का दिल जीत लिया है ।

तेज बारिश के बीच मछली पकड़ने नदी में उतरा था ग्रामीण।

दरअसल ग्राम बड़े जैतपुर निवासी अजब सिंह उसेंडी मछली पकड़ने मेंढकी नदी में उतरा था। लेकिन तेज बारिश के चलते अचानक नदी में आए तेज बहाव से बहकर मेढ़की नदी के पुल पर फंस गया अजब सिंह को लगा था कि अब उसकी जान नहीं बच पाएगी लेकिन आसपास ग्रामीणों ने पास में बीएसएफ के जवानों की सीओबी (कंपोजिट ऑपरेटिंग बेस) में जवानों से मदद मांगी जवानों ने तत्परता दिखाते हुए, नदी में फंसे अजब सिंह का रेस्क्यू शुरू किया, इस रेस्क्यू के दौरान जब जवानों ने देखा कि नदी का प्रवाह बढ़ता ही जा रहा है।

#WATCH BSF personnel of COB Rawghat in district Kanker, Chhattisgarh rescued a civilian who was fighting for life in Mendki river current while fishing. BSF national level swimmer SI Biju Kumar pulled him out to safety with the help of jawans.

