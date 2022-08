राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों की बदली तकदीर, सीएम भूपेश के प्रयासों से मिल रही नौकरियां

Durg

जशपुर, 10 अगस्त। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र पहाड़ी कोरवाओं की जिंदगी अब बदल रही है। पहाड़ी कोरवाओं को संरक्षित करने एवं विकास की मुख्य धारा से जोड़ने राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का परिणाम अब दिखने लगा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विशेष निर्देश पर छत्तीसगढ़ शासन और जिला प्रशासन उनके जीवन का रंग बदलने की हर सम्भव कोशिश कर रहा है। अब जशपुर के पहाड़ों और जंगलो में निवास करने वाली विशेष पिछडी जनजाति पहाड़ी कोरवा समुदाय के सपने अब साकार होने लगे है।

English summary

Efforts of CM Bhupesh, the fate of the hill Korwas has changed, the adopted sons of the President are getting jobs