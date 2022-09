Durg: चुनाव के 8 महीने बाद भी Bhilai Nigam को नहीं मिले 11 एल्डरमैन, जानिए क्यों हो रही है देरी

Durg

दुर्ग, 02 सितम्बर। छत्तीसगढ़ के बीते निकाय चुनाव में भिलाई नगर निगम में जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस ने महापौर औऱ सभापति के पद पर विजेता पार्षदों की नियुक्ति तो हो चुकी है। लेकिन अब तक एल्डरमेन की नियुक्ति नही की जा सकी है। नगर पालिक निगम भिलाई में नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की वापसी होने के बाद ही एल्डरमैन पदों के लिए जोड़-तोड़ की कवायद शुरू कर दी गई थी। लेकिन 8 महीने बीत जाने के बाद भी इस पर निर्णय नही लिया जा सका है।

Durg: Even after 6 months of the election, Bhilai Nigam did not get 11 aldermen, know why there is a delay