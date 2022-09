CG: भाजपा के प्रदेश संगठन के बाद, कमजोर परफॉर्मेंस वाले जिलाध्यक्षों की बारी, जल्द ही जारी होगी सूची

Durg

oi-Manendra Patel

दुर्ग, 12 सितम्बर। छत्तीसगढ़ में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने संगठन की कार्यकारिणी घोषित कर दी है। भाजपा ने इस कार्यकारिणी के माध्यम से सन्देश दिया है कि प्रदेश भाजपा आगामी चुनाव को लेकर सक्रिय हो चुकी है। प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष की टीम की सूची जारी होने के बाद अब भाजपा जिलाध्यक्षों की सूची तैयार कर ली है। जिसमें प्रदेश के लगभग 17 जिलाध्यक्ष बदले जाने की उम्मीद हैं, क्योंकि इससे पहले नगरीय निकाय चुनाव परिणाम में जिला संगठन का परफॉर्मेंस कमजोर रहा है।

English summary

CG: After the state organization of the BJP, the turn of the district presidents with weak performance, the list will be released soon