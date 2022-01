Delhi Winter: दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन, आने वाले दिनों में मिलेगी राहत

Delhi

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 25 जनवरी: देश की राजधानी दिल्ली में सर्दी का सितम चरम पर है। शीत लहर से दिल्ली के लोग जूझते नजर आ रहे हैं। घर से बाहर निकलना भी सर्दी ने दुश्वार किया हुआ है। हालांकि दिल्ली सहित आसपास के राज्यों को बारिश से तो छुटाकार मिल गया है, लेकिन ठंड से राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। इस बीच मौसम विभाग ने बताया कि मंगलवार का दिन दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। आईएमडी के मुताबिक 2013 के बाद दिल्ली में इतनी सर्दी पड़ी है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक आरके जेनामनी ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि आज दिनभर का तापमान अब तक दिसंबर और जनवरी महीने की तुलना में सबसे ज्यादा ठंडा रहा। आज दिन में अधिकतम तापमान 11-12 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया, जोकि सामान्य से कम है। कल तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी।

Delhi recorded a maximum temperature of 12.1°C today which was 10-12°C below normal temperature and the lowest in the season. Cold days will be prevalent in the coming days and night temperature will start falling further from tonight: IMD scientist RK Jenamani pic.twitter.com/TFyBDd3LU2