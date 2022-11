Delhi Ka Mausam: प्रदूषण और कोहरे की गिरफ्त में दिल्ली, AQI पहुंचा 393 , जानिए मौसम अपडेट

Delhi

oi-Ankur Sharma

दिल्ली में आज का मौसम (Weather in Delhi Today): राजधानी दिल्ली में अब प्रदूषण के साथ-साथ कोहरे का भी असर देखा जा रहा है। अब लोगों को सुबह आनेजाने में हल्की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रदूषण की वजह से रात के तापमान में थोड़ी सी बढ़ोत्तरी होने से लोगों को रात में कल पंखा चलाना पड़ा, हालांकि दिन में भी मौसम कल शुष्क था लेकिन आज सुबह लोगों को ठंड का एहसास हुआ है। मौसम के बदलते तेवरों से लोग खासा परेशान हैं।

मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते देश की राजधानी समेत आस -पास के राज्यों में ठंड बढ़ रही है और आने वाले दिनों में इसमें और इजाफा होगा। आईएमडी (IMD) के मुताबिक आज फिलहाल तो दिल्ली में दिन में मौसम साफ रहेगा लेकिन पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में बारिश होने की संभावना है तो वहीं नोएडा और गाजियाबाद में भी मौसम ड्राई रहने वाला है। अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

तमाम कोशिशों के बावजूद आज भी दिल्ली का AQI 393 जा पहुंचा है, जो कि बहुत खराब है। तो वहीं दिल्ली से सटे नोएडा में भी हवा की क्वालिटी काफी खराब है, यहां भी AQI 312 है। The Central Pollution Control Board के मुताबिक आज सुबह दिल्ली के AQI की स्थिति निम्नलिखित थी...

हालांकि हालात के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने अगले आदेश तक सभी तरह के निर्माण कार्य और तोड़-फोड़ की गतिविधियों पर रोक लगा दी है। तो वहीं डीजल से चलने वाले चार पहिया हल्के मोटर वाहनों को दिल्ली-एनसीआर में प्रतिबंधित कर दिया गया है तो वहीं ट्रकों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है और दिल्ली सरकार के 50 फीसदी कर्मचारियों को Work From Home करने को कहा गया है।

Weather Forecast: जल्द बढ़ने वाली है ठंड, जानिए मौसम विभाग की लेटेस्ट रिपोर्ट

Delhi wakes up to a lingering smog covering its sky with the overall Air Quality Index (AQI) under the 'Very Poor' category, at 326

(Visuals from near Akshardham Temple & Anand Vihar) pic.twitter.com/3PMczYGMJt