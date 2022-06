VIDEO : दिल्ली में युवक ने SUV से की बाइकर को कुचलने की कोशिश, बाल-बाल बची जान

Delhi

दिल्ली, 06 जून: राजधानी दिल्ली में रोडरेज का एक बेहद हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। बाइकर्स के एक ग्रुप से कहासुनी के बाद स्कॉर्पियो सवार ने एक बाइकर को जोरदार टक्कर मार दी। अर्जन गढ़ मेट्रो स्टेशन के पास हुई इस घटना का वीडियो बाइकर्स ग्रुप के एक सदस्य के कैमरे में कैद हो गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। दिल्ली पुलिस ने स्कॉर्पियो की पहचान कर ली है। मामले में स्वत: कार्रवाई करेगी। पुलिस ने बाइक सवारों से लिखित शिकायत देने को कहा है। फतेहपुर बेरी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

