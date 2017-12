दिल्ली में भूकंप के तेज झटके, UP-उत्तराखंड और पंजाब में भी महसूस हुए झटके

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए है। रात करीब 8 बजकर 50 मिनट पर दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए। झटके महसूस होते ही लोग घरों से बाहर निकाल गए।

दिल्ली के साथ-साथ नोएडा, गुड़गांव में भी भू कंप के झटके महसूस किए गए है।यूरोपियन मैडिटैरियन सीज्मोलॉजिकल सेंटर के मुताबिक भूकंप का केंद्र उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से 121 किमी दूर में था। वहीं रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5 नापी गई है।

People evacuated their buildings after earthquake tremors: Visuals from #Dehradun #Uttarakhand pic.twitter.com/Mago15Io6W