श्रद्धा केस: CBI जांच के लिए दिल्ली HC में PIL, याचिकाकर्ता बोला-'दिल्ली पुलिस नहीं जुटा पा रही साक्ष्य'

Delhi

oi-Neeraj Kumar Yadav

श्रद्धा हत्याकांड मामले की जांच सीबीआई से कराने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई है। यह याचिका एक वकील की तरफ से लगाई गई है। याचिका में कहा गया है कि श्रद्धा हत्याकांड 6 महीने पहले हुआ था। ऐसे में मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए, क्योंकि दिल्ली पुलिस में प्रशासनिक-कर्मचारियों की कमी और आधुनिक व वैज्ञानिक उपकरणों के अभाव की वजह से साक्ष्य जुटाने में दिक्कत हो रही है। इसकी वजह से जांच भी प्रभावित हो रही है।

Shraddha murder case | Plea states that investigation by Delhi Police,in this case,can't be efficiently carried out due to administrative/staff paucity & lack of sufficient technical & scientific equipment to find evidence & witnesses as incident occurred about 6 months back(2/2)