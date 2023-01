LG ने CM केजरीवाल को लिखा पत्र, 'बैठकों को फिर से शुरू करने का किया आग्रह'

दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को फिर से पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिए उन्होंने बैठकों को फिर से शुरू करने की मांग की है।

oi-Neeraj Kumar Yadav

दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर भाजपा और AAP के बीच मचे घमासान के बीच उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिए उन्होंने शहर की समस्याओं को दूर करने और संघर्ष मुक्त शासन सहित अन्य फैसलों को लेकर बैठकों को फिर से शुरू करना का आग्रह किया है। पत्र में सक्सेना ने कहा कि वे अक्टूबर 2022 तक नियमित रूप से मिलते थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने "राज्य विधानसभा और नगरपालिका चुनावों में व्यस्तता" के कारण असमर्थता व्यक्त की थी। जिसके चलते काफी दिनों से बैठकों का सिलसिला रुक गया है।

