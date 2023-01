Kanjhawala Case:अंजलि की सहेली के नशे में होने के दावा खारिज होने के बाद उठ रहे ये सवाल?

दिल्ली के कंझावला केस में पीड़ित अंजलि सिंह की सहेली निधि अपने ही दावों के चलते संदेहों के घेरे में आ गई है। उसने कहा था की अंजलि नशे भी थी, लेकिन ऑटोप्सी में ऐसा नहीं मिला है। सवाल है कि क्या वह झूठ बोल रही है ?

दिल्ली के कंझावला केस में पीड़ित अंजलि सिंह की सहेली के दावे खारिज होने के बाद इस घटना में नया मोड़ आ गया है। अंजलि की सहेली निधि मंगलवार को दावा कर रही थी कि वह डर गई थी,इसलिए अपनी दोस्त को कार के पहिये में फंसा हुआ देखकर भी मरने के लिए छोड़कर दुर्घटना स्थल से भाग खड़ी हुई थी। उसने अंजलि के बहुत ज्यादा नशे में होने का भी दावा किया था। लेकिन, ऑटोप्सी रिपोर्ट में शराब की संभावना खारिज कर दी गई है। इसके अलावा उस दिन निधि के घर पहुंचने का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिससे वह खुद भी सवालों के घेरे में आ गई है।

Delhi's Kanjhawala case:After the claims of Anjali's friend were rejected, she herself has come under the scanner. He said he was drunk, but he wasn't