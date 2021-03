दिल्ली के तिलक नगर इलाके में नाइजीरियन शख्स की मौत के बाद तनाव, पुलिस पर लगा पीटने का आरोप

Delhi

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के तिलक नगर इलाके में एक नाइजीरियन शख्स की मौत के बाद भारी संख्या में फोर्स की तैनाती की हुई है। इस शख्स को रात करीब साढ़े तीन बजे दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दरअसल, हुआ कुछ ऐसा था कि रात के वक्त कृष्णा पुरी इलाके में कुछ नाइजीरियन टहल रहे थे, तभी पुलिस की एक टीम पेट्रोलिंग करते हुए वहां पहुंची और पुलिसवालों ने इन्हें रूकने के लिए कहा, लेकिन पुलिस से घबराकर ये लोग वहां से भागने लगे, तभी अचानक एक शख्स उसमें से बेहोश होकर नीचे गिर गया और जब अस्पताल ले जाया गया तो उसकी मौत हो चुकी थी।

पुलिस पर लगा डंडा मारने का आरोप

इस घटना को लेकर पुलिस पर अब गंभीर आरोप लग रहे हैं। दरअसल, मरने वाले शख्स के साथियों का आरोप है कि पुलिसवालों ने उनके साथी के सिर पर डंडा मारा था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई, लेकिन पुलिस का कहना है कि मृतक के शरीर पर कहीं भी चोट के निशान नहीं मिले हैं। मरने वाले शख्स की पहचान 43 साल के Leohand Lyeanyi के रूप में हुई है।

A Nigerian national was brought dead to DDU Hospital at around 3:30 am, he used to live in Tilak Nagar. Two other Nigerian nationals who were with him alleged that he died because of lathi injury on his head:Delhi Police

