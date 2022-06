दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान को टो करने वाले वाहन में लगी आग, वक्त रहते टला हादसा

Delhi

oi-Ashutosh Tiwari

नई दिल्ली, 4 जून: राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर शुक्रवार शाम को कार्गो बे में आग लग गई। जिसके बाद वहां पर हड़कंप मच गया। आनन-फानन में सीआईएसएफ जवानों ने फायर ब्रिगेड की टीम के साथ मोर्चा संभाला और आग पर काबू पाया। इस घटना में कोई घायल तो नहीं हुआ, लेकिन वाहन पूरी तरह से जल गया। एयरपोर्ट प्रशासन ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं।

जानकारी के मुताबिक शुक्रवार शाम 5.20 पर एयर इंडिया को टो करने वाले वाहन से धुआं निकलना शुरू हुआ। जब तक वहां पर मौजूद स्टॉफ कुछ समझता तब तक उसमें आग लग चुकी थी। इसके बाद उस वाहन को विमानों से सुरक्षित दूरी पर ले जाया गया और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक आग तेजी से पूरे वाहन में फैली, लेकिन उनकी टीम ने 7 मिनट के अंदर उसे बुझाकर हादसे को टाल दिया।

#WATCH Delhi: A fire incident was reported at the cargo bay of Delhi Airport at about 5:25 pm yesterday, 3rd June. A pushback towing vehicle had caught fire at the cargo bay. Soon after, firefighters were called to the location and the fire was completely brought under control. pic.twitter.com/MJSzSuMGSn