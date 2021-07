दिल्ली में दर्ज हुआ साल का सबसे गर्म दिन, पसीने-पसीने राजधानी, मानसून अभी भी दूर, Weather Updates

Delhi

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 01 जुलाई। देश के 'दिल' यानी दिल्ली में बुधवार को तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि इस साल का अब तक का सबसे अधिक तापमान है और वहीं राजधानी को करीब एक हफ्ते और मानसून का इंतजार करना पड़ेगा, सबसे अचरज की बात ये है कि अप्रैल-मई और लगभग पूरा जून 'लू' के थपड़ों से दूर रहने वाली दिल्ली को बुधवार को 'लू' का भी सामना करना पड़ा है। मौसम की इस बदली चाल ने आम आदमियों की तरह वैज्ञानिकों को भी हैरानी में डाल दिया है।

English summary

Delhi witnessed the first severe heat wave of the year today with the maximum temperature at Safdarjung Observatory, considered the official marker for the city, rising to 43 degrees Celsius, the highest this year so far.